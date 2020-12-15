В городской больнице им. Тверье в Перми назначили нового главврача

Михаил Суханов стал главврачом больницы им. М.А. Тверье. Фото: сайт больницы им. М.А. Тверье.

В городской клинической больнице им. М.А. Тверье сменилось руководство. С сегодняшнего дня главврачом больницы стал врач Михаил Суханов, он уже приступил к обязанностям. Коллективу его представила министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень.

- Михаил Сергеевич - грамотный высококвалифицированный специалист и опитый организатор здравоохранения, - сказала Анастасия Крутень. - Михаил Суханов, известный кардиохирург и сын не менее известного врачевателя прикамских сердец Сергея Суханова.

Справка

Михаил Суханов окончил Пермскую государственную медицинскую академию по специальности «лечебное дело» в 2004 году. После началась интернатура по специальности «хирургия» - сразу в институте сердца. В 2006 врач отправился в резидентуру в Израиль по специальности «сердечно-сосудистая хирургия». Проходил стажировки по кардиохирургии и трансплантологии в Швейцарии и США.