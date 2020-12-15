«Максимум с начала пандемии». В Пермском крае еще 320 человек заболели коронавирусом

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 25 339. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Роспотребнадзор по Пермскому краю сообщает о 320 новых случаях заражения COVID-19 за минувшие сутки. Из них - 148 человек проходят лечение в больницах, 172 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Скончались за сутки 33 пациента с положительным тестом на ковид. На карантине остаются 4000 человек, в больницах на лечении - 2083 пациента, на ИВЛ - 108.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 25 339. Ежесуточный прирост больных составил 1,3% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня - 1,01 (на 14 декабря – 1,02).

Из 320 новых заболевших - 115 мужчин, 200 женщин и 5 детей (2 мальчика и 3 девочки). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 35 человек, 107 человек в возрасте 45-65, 173 человека старше 65 лет.