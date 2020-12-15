В Перми автобус развозит горячую еду нуждающимся людям

Вот так выглядит автобус «Еда на колесах». Фото: "Территория передышки".

Дневной центр помощи людям «Территория передышки» в Перми и благотворительный фонд «Марфон добра» запустили проект - «Еда на колесах». Специально оборудованный микроавтобус три раза в неделю выезжает на улицы города, чтобы бесплатно накормить горячей едой, выдать чистую одежду и помочь бездомным и нуждающимся людям.

За один рейс автобус «Еды на колесах» выезжает в три точки, в том числе в отдаленных районах города: на стоянках волонтеры раздают нуждающимся людям горячую еду, средства гигиены, одежду.

- Социальные работники рассказывают людям о том, как с поддержкой специалистов Территории передышки они могут решить социальные, юридические и медицинские проблемы, - говорят сотрудники «Территории передышки». В будущем с автобусом будут выезжать медики-волонтеры, чтобы оказать первую помощь, юристы. За один рейс помощь будут получать 40-80 человек.

Автобус будет выезжать три раза в неделю на улицы города.

С 14 декабря автобус официально начал свою работу. На первых рейсах уже 41 человек получили 77 порций ужина.

Маршрут автобуса:

18.00-18.30 точка у ул. Чистопольской, д. 29 (Закамск)

19.30-20.00 точка у остановки «Магазин Детский мир» (микрорайон Крохалева, где раньше был минирынок)

20.30-21.00 точка у палатки обогрева, на ул. Подгорной, 47/2 (около металлорынка).

Еду нуждающимся специально готовят пермские кафе и рестораны: дом-пекарня Демидовых, Гастрономическая лавка, кафе арабской кухни Али Фалафель, кофейня Forrest и мясной ресторан Red BBQ. Владельцы кафе и пекарен могут также присоединиться проекту. Также проект очень ждет волонтеров, желающих выезжать с рейсами автобуса.