В преддверии Нового года Райффайзенбанк снижает ставку по льготной ипотеке

Фото: Райффайзенбанк

В рамках программы госсубсидий Райффайзенбанк снижает льготную ставку по ипотеке на 0,41 п.п. до 6,09%. Предложение действительно для приобретения жилья на первичном рынке. При этом льготная ставка сохранится на весь срок кредитования.

Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости приобретаемой недвижимости. Максимальная сумма кредита — 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и 6 млн рублей в других регионах страны.

Подробнее можно узнать на raif.ru.