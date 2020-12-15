Стало известно состояние детей, заболевших коронавирусом в доме-интернате Рудничный в Пермском крае

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- Все заболевшие дети из дома-интерната Рудничный живы и идут на поправку, - рассказал «КП»-Пермь» советник губернатора Пермского края Дмитрий Жебелев. – Многие из тех, у кого был положительный тест на коронавирус, перенесли заболевание бессимптомно. Часть детей, которые были госпитализированы в больницу с симптомами COVID-19, уже выписаны, у тех, кто еще проходит лечение, наблюдается положительная динамика.

Напомним, 14 ноября к пациентке дома-интерната «Рудничный» была вызвана бригада «скорой помощи», состояние девочки было оценено как тяжелое, но ее транспортировку сочли опасной из-за риска ухудшения самочувствия или летального исхода. Лечили ребенка в изоляторе интерната, но, несмотря на все усилия врачей, ребенок скончался в тот же день.

23 ноября стало известно, что в закрытое учреждение, где живут 150 ребят с тяжелой инвалидностью, проник СOVID-19: у 22 детей пришли положительные тесты, еще 53 ребенка считались контактными. В интернате организовали «красную» и чистую зоны. Часть детей госпитализировали.

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