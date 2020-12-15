Синоптики рассказали, когда в Пермском крае ожидается пик похолодания

Пик похолодания ожидается в субботу, а также в ночь на воскресенье. Фото: Анна Маркова

Какой будет погода на этой неделе рассказали специалисты ГИС центра Пермского государственного национального исследовательского университета.

15 декабря продолжатся небольшие, местами умеренные снегопады по северу края (до 5 мм осадков за сутки), на остальной территории осадков пока не будет. Температура воздуха -10…-15° без заметного суточного хода.

В ночь на среду 16 декабря характер погоды существенно не изменится, а днем в Перми и на большей части края пройдет небольшой снег, температура воздуха повысится до -6…-11°.

Ночью и утром в четверг осадки вероятно прекратятся, температура воздуха останется на том же уровне. Однако к вечеру в четверг и в ночь на пятницу в Пермском крае пройдут существенные снегопады (до 5-7 мм осадков), усилится юго-западный ветер до 5-10 м/с, температура воздуха повысится до -4…-9°. Однако уже днем в пятницу в тылу циклона начнется арктическое вторжение.

Предварительно, в северных районах края стремительное падение температуры воздуха начнется уже утром в пятницу, в Перми – ближе к вечеру.

Похолодание будет сопровождаться сменой ветра на северное направление, прекращением осадков, прояснением, а температура воздуха может упасть на 15° и более за 12 ч – то есть утром в субботу температура воздуха ожидается -22…-27° по всей территории края. Пик похолодания возможно ожидается именно в субботу, а также в ночь на воскресенье когда по югу края вероятны морозы до -30°.

Есть вероятность, что по северу края сильные морозы простоят не более суток, а затем под влиянием увеличения облачности температура начнет расти, а вот по югу холода могут задержаться. Впрочем, это пока предварительный прогноз.