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Пермский Театр-Театр вместе с Егором Дружининым проведет кастинг для нового спектакля

Он будет поставлен по произведению Евгения Замятина
Анна Маркова
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Егор Дружинин проведет кастинг в пластический спектакль «Мы» в Театре-Театре

Егор Дружинин проведет кастинг в пластический спектакль «Мы» в Театре-Театре

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пермский академический Театр-Театр совместно с Егором Дружининым - актером, кинорежиссером, хореографом, проведут кастинг в пластический спектакль «Мы» по произведению Евгения Замятина.

Режиссером-постановщиком станет Егор Дружинин. Вместе с хореографом Дмитрием Масленников, они будут принимать личное участие в отборе будущих участников на спектакль. Заявки принимаются до 19 декабря 20.00. Результаты отборочного тура - 20 декабря.

Возрастное ограничение 18+.