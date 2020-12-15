Пермский Театр-Театр вместе с Егором Дружининым проведет кастинг для нового спектакля

Егор Дружинин проведет кастинг в пластический спектакль «Мы» в Театре-Театре Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пермский академический Театр-Театр совместно с Егором Дружининым - актером, кинорежиссером, хореографом, проведут кастинг в пластический спектакль «Мы» по произведению Евгения Замятина.

Режиссером-постановщиком станет Егор Дружинин. Вместе с хореографом Дмитрием Масленников, они будут принимать личное участие в отборе будущих участников на спектакль. Заявки принимаются до 19 декабря 20.00. Результаты отборочного тура - 20 декабря.

Возрастное ограничение 18+.