Фото: Кадр из клипа Басты https://vk.com/gaz

В социальной сети на странице певца Басты появился клип «Зомби». Песня написана специально для фильма «Реальные пацаны против зомби», который выходит в прокат 17 декабря. Режиссером клипа стал Василий Бархатов,автор слов и музыки - Василий Вакуленко (Баста). В главных ролях снялись сам Баста, а также актриса Зоя Бербер.

А 17 декабря на экраны выйдет полнометражный фильм «Реальные пацаны против зомби». Съемки комедии проходили в Перми осенью прошлого года. Режиссером стала Жанна Кадникова, в ролях: Николай Наумов, Владимир Селиванов, Зоя Бербер, Марина Федункив, Игорь Ознобихин, Алексей Базанов, Валентина Мазунина.

Это фильм о том, что в Пермь завезли древний коми-пермяцкий вирус, который постепенно превращает жителей в зомби. Спустя год город оцеплен военными, учёные пытаются найти антидот. Самолеты скидывают продовольствие. Но герои, как и остальные жители Перми, приспособились к новой реальности. Они живут обычной жизнью: ходят в кафе, занимаются бизнесом, строят планы на будущее и пытаются своими силами очистить город от зомби. Все налаживается, пока в один из обычных постапокалиптических дней не кусают Леру.

Напомним, 10 лет назад на телеэкраны вышла первая серия «Реальных пацанов». Гопник Колян попался на воровстве крышек канализационных люков. Чтобы избежать тюрьмы, парень соглашается стать участником реалити-шоу. За ним все время ходит оператор и снимает, как реальный пацан встает на путь исправления.