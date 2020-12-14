За сутки коронавирусом заболели жители 29 территорий Пермского края

- Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки коронавирусную инфекцию обнаружили в 29 территориях региона.

Больше всего жителей с COVID-19 - 157 - выявлено в Перми. На втором месте по заболеваемости Чайковский городской округ – 22 инфицированных, на третьем – Соликамский городской округ, где зафиксировано 15 заболевших.

В Пермском районе обнаружено 14 жителей с COVID-19, в Добрянске – 12, в Березниках – 11. Еще 10 заболевших выявили в Лысьве, 9 – в Октябрьском и 8 – в Очере. В Краснокамске и в Куединском муниципальном районе коронавирусная инфекция диагностирована у 6 жителей. В Осинском и Чусовском городских округах зафиксировано по 5 случаев ковида. В Кунгуре, Чердынском и Чернушинском городских округах зарегистрировано по 4 случая заражения коронавирусной инфекцией.

Еще по три жителя с COVID-19 обнаружено в Кунгуре, Нытве и Горнозаводске. По два инфицированных выявлено в Кудымкаре, Александровске, Большесосновске, Красновишерске и Суксуне.

По одному заболевшему обнаружено в пяти территориях Пермского края: Верещагино, Березовский муниципальный округ, Еловский, Карагайский и Сивинский муниципальные районы.

Всего в Пермском крае с начала эпидемии и на 14 декабря выявлено 25 019 заболевших. Случаи заражения коронавирусом есть во всех территориях Прикамья.