Глава минобра Пермского края объяснила, обязательно ли детям включать камеру во время онлайн-уроков

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Во время прямого эфира в instagram министр образования Раиса Кассина объяснила, что включать камеру во время онлайн-уроков нужно.

- Учитель должен видеть, чем занимается ученик, - объясняет министр. - Другое дело, если есть какие-то причины, по которым ребенок не хочет себя показывать, к примеру, во время занятия физкультурой, надо идти на встречу ребенку. Но в целом я считаю, что это вопрос родителя и классного руководителя.

Напомним, сегодня министр образования Пермского края Раиса Кассина на своей странице в instagram провела прямой эфир, на котором ответила на вопросы жителей региона о дистанционном обучении. Ранее мы публиковали ответы министра о продлении зимних каникул, о двойках, которые ставят детям, за невовремя сданное домашнее задание, о том, когда откроются центры дополнительного образования и о том, почему ученики 5,5 и 10 классов остались на удаленке.