«Почему 9 и 11 классы вышли на учебу, а 5,8 и 10 нет?» - отвечает министр образования Пермского края

- Фото: Александр МИЛКУС

- Это связано с тем, что учителям нужно понять, какой дефицит знаний есть у учеников 9 и 11 классов. Если у учеников 5, 8 и 10 классов есть время, чтобы догнать материал, то у учеников выпускных классов его нет. Ребятам скоро нужно будет сдавать экзамены, ЕГЭ, ОГЭ и получать аттестат. Поэтому приоритет отдали им. Но на следующем заседании оперштаба я обязательно подниму вопрос о возможности выхода на учебу учеников 5 и 10 классов, - сказала министр.

Напомним, сегодня министр образования Пермского края Раиса Кассина на своей странице в instagram провела прямой эфир, на котором ответила на вопросы жителей региона о дистанционном обучении. Ранее мы публиковали ответы министра о продлении зимних каникул, о двойках, которые ставят детям, за невовремя сданное домашнее задание и о том, когда откроются центры дополнительного образования.