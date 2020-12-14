Раиса Кассина рассказала, когда в Пермском крае возобновят работу центры дополнительного образования

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На сегодняшнем прямом эфире министра образования Пермского края Раисы Кассиной многие жители региона спрашивали, когда откроются центры дополнительного образования.

- На следующем заседании оперштаба я вынесу этот вопрос на обсуждение. Постараемся добиться разрешения на занятия и вывести детей с дистанта, при условии, что в группах будут заниматься менее 15 человек, и, особенно, если занятия будут проходить на улице, - сказала Раиса Кассина.

Напомним, сегодня министр образования Пермского края Раиса Кассина на своей странице в instagram провела прямой эфир, на котором ответила на вопросы жителей региона о дистанционном обучении. Ранее мы публиковали ответы министра о продлении зимних каникул и о двойках, которые ставят детям, за невовремя сданное домашнее задание.