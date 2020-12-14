Министр образования Пермского края рассказала, продлят ли школьникам зимние каникулы

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- Пока продление зимних каникул не планируется, - говорит Раиса Кассина. - Считаю, что 12 дней, с учетом 30 и 31 числа, вполне достаточно для того, чтобы каникулы состоялись. К примеру, в Нижегородской области продлили осенние каникулы, причем сильно, на зимние каникулы они планируют выйти раньше, а летом собираются продлить обучение в июне. Я считаю неправильным продлевать обучение до июня. Дети должны заниматься в обычном режиме. Но если ситуация изменится в худшую сторону. Этот вариант будет рассматриваться.

Напомним, сегодня министр образования Пермского края Раиса Кассина на своей странице в instagram провела прямой эфир, на котором ответила на вопросы жителей региона о дистанционном обучении.

Один из часто задаваемых вопросов касался оценок. Многие родители жаловались на то, что их детям ставят двойки за невовремя сданное домашнее задание. Министр ответила, что двоек за дистант не должно быть вообще.