В Перми умер ученый и преподаватель Владислав Унгвицкий

Владиславу Николаевичу Унгвицкому было 82 года. Фото: Пермский переплет

Владислав Николаевич Унгвицкий кандидат исторических наук, доцент скончался сегодня, в возрасте 82 лет. Об этом сообщили коллеги историка.

В 1964 году Владислав Николаевич окончил филологический факультет Пермского государственного университета.

С 1973 г преподаватель кафедры истории советского общества (новейшей истории России) Пермского государственного университета. Автор более 30 научных работ. Принимал участие в написании коллективных трудов «История Урала» (Пермь, 1977, т. 2), «Прикамье. Век ХХ» (Пермь, 1999). На историко-политологическом факультете ПГНИУ читает лекции по историографии России, глобальным проблемам современности.

Научно-краеведческие интересы Унгвицкого касаются культуры Западного Урала в годы Великой Отечественной войны. Им опубликованы работы о роли уральской печати в мобилизации сил и средств для разгрома врага, о писателях Урала в годы войны, о вкладе уральских ученых в дело победы над врагом. Благодаря исследованиям Владислава Николаевича возвращены из небытия имена некоторых писателей, художников, журналистов, работавших на Урале в годы Великой Отечественной войны.