Министр образования Пермского края: «Никаких двоек за дистант быть не должно»

Министр образования Пермского края Раиса Кассина Фото: Василий Вахрин

Сегодня министр образования Пермского края Раиса Кассина на своей странице в instagram провела прямой эфир, на котором ответила на вопросы жителей региона о дистанционном обучении.

Один из часто задаваемых вопросов касался оценок. Многие родители жаловались на то, что их детям ставят двойки за невовремя сданное домашнее задание.

- Категорически против этого. Никаких двоек за дистант быть не должно вообще,- говорит Раиса Кассина. - И за не своевременную сдачу домашнего задание тем более. Если ребенок не сдал, можно ребенку об этом еще раз напомнить, можно напомнить его родителям. Записать какое-то обращение, требование. Но ставить за это двойку, конечно, нельзя. Может, у детей один компьютер на двоих, может, он заболел, а, может, ждал родителей. Кончено, правильно приучать детей все делать вовремя, но давайте все-таки делать скидку на то, что у нас особая ситуация. Пишите нам, если такие ситуации есть.