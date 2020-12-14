В Перми водитель междугороднего автобуса врезался в столб

ДТП произошло на остановке «ЖК Авиатор» Фото: «Мой город Пермь».

В Перми в минувшее воскресенье, около 15.30 водитель автобуса маршрута Пермь - Кизел врезался в столб освещения. Авария произошла в районе дома № 71, по улице Старцева.

Водителя автобуса зажало в кабине. На помощь ему прибыли спасатели городской службы спасения. Они помогли ему выбраться из салона и передали приехавшим на место ДТП медикам. Бригада «скорой» осмотрела мужчину, он отказался от госпитализации.

Пассажиров в автобусе не было.

Кстати, 11 декабря, в Перми произошло еще одно ДТП с участием автобуса. Оно произошло на уровне Мира, в районе дома № 61. Там произошло столкновение автобуса маршрута №55 и легкового автомобиля, без пострадавших.

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