В Перми предложили горожанам определить, какой будет эспланада к 300-летию города

Фото: эскиз проекта.

Ту часть эспланады в Перми, на которой стоит «Памятник героям фронта и тыла», - 66-й квартал - должны капитально отремонтировать к 300-летию Перми. Она должна полностью преобразиться. А вот как именно - предложили определить самим горожанам. Для этого запустили голосование на портале «Управляем вместе».

- Голосование стартовало 9 декабря на портале «Управляем вместе, - рассказала заместитель начальника департамента дорог и благоустройства администрации Перми Илюса Збруева. - Жители могут выбрать отдельные элементы нового благоустроенного пространства, где сейчас проводится капитальный ремонт. В рамках разработанного и утвержденного проекта выделено несколько отдельных зон. Но то, какой именно у них будет функционал, помогут определить сами горожане.

Так, зона фуд-корта предполагает организованную площадку, которая легко может трансформироваться под определенные цели - будь это сцена для проведения мероприятий или кинотеатр.

Мнение жителей о необходимости зоны под размещение ледового городка поможет департаменту культуры в дальнейшем принять решение об украшении города к Новому году.

Вопрос по размещению зоны для занятий йогой также поможет понять, нужна ли такая спортивная зона на объекте. А планируемые цветники из многолетних цветочных культур во входных зонах могут по итогам голосования быть заменены разными породами кустарников.

Также ранее возникали вопросы о размещении в 66-м квартале арт-объектов. Если жители решат, что они необходимы на городской эспланаде, мы проведем конкурс на их создание среди российских, в частности, пермских авторов и художников. Заложенные проектом средства предполагают украшение главной городской площади арт-объектами, которые понравились бы жителям города.

Безусловно, инфраструктурные проекты и их наполняемость различными элементами при дальнейшем использовании нужно обсуждать с жителями, и мы хотим наладить это взаимодействие. У нас уже есть такие примеры, так, ранее жители на портале «Управляем вместе» уже выбирали новый облик двух городских скверов: имени Павлика Морозова (на улице Щербакова в Орджоникидзевском районе и на улице Яблочкова в Свердловском районе.