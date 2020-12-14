В Пермском крае за сутки скончались 32 человека с коронавирусом

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 25 019. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Пермском крае за сутки скончались 32 пациента с положительным диагнозом на коронавирус. Также, Роспотребнадзор региона сообщает, что на лечении в медучреждениях остаются 2051 человек. Выздоровели еще 252 человека.

За прошедшие сутки коронавирус подтвердился еще у 316 человек, из них - 104 человека проходят лечение в больницах, 205 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 25 019.