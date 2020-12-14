В Перми начали устраивать кровлю на новом корпусе школы №93

Фото: администрация Перми, Виталий Кокшаров.

В столице Прикамья продолжается строительство нового корпуса школы №93 в Свердловском районе.

В четырехэтажном здании смогут заниматься 400 учеников. Кроме учебных классов в нем разместится технопарк лаборатории робототехники, радиотехники, исследовательской и экспериментальной химии. А также - спортивный и актовый залы, библиотека.

Строит этот объект на улице Полины Осипенко, 46 с начала этого года компания ООО «Стройуниверсал-Парма». С предыдущим подрядчиком контракт был расторгнут в связи с неисполнением обязательств.

Строительство нового школьного корпуса городские власти взяли на особый контроль. На стройку уже приезжал без предупреждения Первый заместитель главы администрации города Алексей Дёмкин, он проверил ход выполнения работ в строящейся школе и выдал ряд поручений.

Теперь он приехал еще раз, чтобы проверить, как они выполняются.

Фото: администрация г.Перми, Виталий Кокшаров.

В предыдущий приезд Алексей Дёмкин поставил задачу: к концу декабря заводить объект под крышу, а в январе уже полностью закрыть тепловой контур и подать тепло.

- Неделя прошла с моего прошлого приезда на эту стройку, - отметил Алексей Дёмкин. - Начало монтажа ферм на объекте – знаковый этап, это позволит перекрыть объект и тем самым ускорить процесс строительства, отделочных работ, монтажа инженерного оборудования. Вижу, что подрядная организация наверстывает упущенные темпы. К концу декабря должны начать подавать тепло, тогда можно будет приступить к отделочным работам.

Со своей стороны муниципалитет всячески способствует скорейшему завершению строительства школы. Так, городские власти провели работу с теплоснабжающими организациями для ускорения работ по устройству сетей. В результате уже произведен вынос тепловых сетей, газопровода и кабелей МРСК.

В выходные новый подрядчик установил все шесть 12-тонных ферм для устройства кровли, сейчас он выполняет кирпичную кладку стен второго и третьего этажей, ведет монтаж трубопроводов теплосети, систем вентиляции, окон и радиаторов отопления на первом этаже. Завершить строительство нового корпуса должны в первом квартале 2021 года.

Как видим, администрация Перми проводит системную работу по строительству и капитальному ремонту образовательных учреждений. Начиная с первой после длительного перерыва «образовательной» стройки – открытия в 2015 году нового корпуса гимназии №11 – было введено в эксплуатацию еще три здания: два корпуса-тысячника в Свердловском и Дзержинском районах, а также новая школа «Мастерград» на 1200 учащихся. Кроме этого, были капитально отремонтированы школы №14 и «Город дорог». В прошлом году был открыт отремонтированный корпус школы №30, который ранее был передан муниципалитету из краевой собственности. Завершено строительство гимназии №3, идет реконструкция здания на улице Целинной для размещения школы, строительство школы на улице Юнг Прикамья, на очереди – реконструкция школы №22, строительство нового корпуса гимназии №17.