В Пермском крае 316 заболевших коронавирусом за сутки

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 25 019. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Прикамье за прошедшие сутки коронавирус подтвердился еще у 316 человек. Роспотребнадзор сообщает, что 104 человека проходят лечение в больницах, 205 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Скончались за сутки еще 32 пациента с ковид-инфекцией.

Общее число инфицированных в Пермском крае - 25 019. Ежесуточный прирост больных составил 1,3% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня - 1,02 (на 13 декабря – 1,02).

Из 316 новых заболевших – 130 мужчин, 181 женщина и 5 детей (2 мальчика и 3 девочки). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 65 человек, 127 человек в возрасте 45-65, 119 человек старше 65 лет.