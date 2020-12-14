ВТБ снизил ставки по кредитам для среднего и малого бизнеса

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Кредитные продукты ВТБ рассчитаны на широкий круг задач предпринимателей на разных этапах развития бизнеса. Финансирование по сниженным ставкам доступно представителям среднего и малого бизнеса по программам ВТБ на различные сроки и цели, включая рефинансирование ранее оформленных кредитов в других банках. Заявки на кредиты принимаются во всех регионах присутствия ВТБ.

«Понимая сложную финансовую ситуацию, в которой из-за пандемии COVID-19 оказался малый и средний бизнес, мы решили дополнительно поддержать компании СМБ и снизить базовые процентные ставки по кредитам. Увеличение доступности кредитов на развитие российского бизнеса – наша стратегическая задача. Ставка от 8% годовых является одной из самых низких на рынке и позволит предпринимателям, сэкономив на кредитных платежах, реализовать свои планы», − отметил заместитель президента − председателя правления банка ВТБ Денис Бортников.

ВТБ фиксирует стабильную кредитную активность предпринимателей. В 2020 году банк нарастил кредитный портфель среднего и малого бизнеса на 10% до 1,4 трлн рублей. Значительный объем кредитного портфеля формируют предприятия пищевой промышленности, сельскохозяйственной отрасли и торговли (25%). 11% приходятся на сферы жилищного и коммерческого строительства, недвижимости и стройматериалов. Также среди лидеров − транспорт и инфраструктурное строительство (6%).

Более 85% действующих кредитов выдано на срок 1 год и более. Самыми востребованными по целям финансирования по-прежнему являются оборотные кредиты. Обращения клиентов среднего и малого бизнеса по вопросам кредитования принимаются на сайте банка, в контакт-центре и офисах ВТБ.