«Лежал на трамвайных путях». В Перми в ДТП пострадали четыре человека

В ДТП пострадали четыре человека, все они получили травмы. Фото: Василий Вахрин

В Перми около часа ночи произошло серьезное ДТП на улице Куйбышева. Там столкнулись «Лада Калина» и «Рено Логан». Один из водителей был зажат в автомобиле, первыми ему на помощь пришли пожарные. Они помогли донести его до кареты скорой помощи.

Второй водитель лежал на трамвайных путях. Первую помощь ему оказали спасатели и транспортировали в «скорую». Также в аварии пострадали два пассажира «Рено». Все они госпитализированы.

- Водитель «Лада Гранта» нарушил Правила дорожного движения, превысил скорость и врезался в «Рено Логан», - сообщает ГИБДД по Пермскому краю. - Водитель автомобиля «Лады» от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.