В Пермском крае окончены поиски мальчика, сбежавшего из детского дома

13-летний мальчик, сбежавший из детского дома, нашелся. Фото: Василий Вахрин

В Соликамске нашелся 13-летний воспитанник детского дома. Об этом сообщила его сестра Дарья.

- Нашли, с ним все хорошо, - говорит Дарья, сестра мальчика. - Он ушел из детского дома не один, а еще с несколькими ребятами. - Где ночевали не знаем, главное, что все живы и здоровы.

Напомним, 13 декабря в Соликамске из детского дома по улице Белинского, 15, сбежал 13-летний мальчик. Он ушел из учреждения примерно в 17.00. У подростка есть две старшие сестры, также воспитанницы этого детского дома, которые за него очень переживали. Девочки уже в нем не живут.

Одна из сестер пропавшего мальчика предположила, что дети устали находится все время в детском доме, так как там карантин из-за коронавируса и их никуда не выпускают.