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В Пермском крае из детского дома сбежал ребенок

Мальчик ушел из учреждения вчера вечером
Анна Маркова
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Мальчик ушел из детского дома вчера вечером.

Мальчик ушел из детского дома вчера вечером.

В Соликамске из детского дома по улице Белинского, 15, сбежал 13-летний мальчик. Он ушел из учреждения примерно в 17.00. Во что был одет - неизвестно. У подростка есть две старшие сестры, воспитанницы этого же детского дома. Девочки уже в нем не живут.

- В детском доме нормальные условия и воспитатели хорошие, мы думаем, что Леша просто ушел погулять, - рассказала его сестра Дарья. – Сейчас карантина и детей никуда не выпускают, вот он, наверное, и ушел. Мы очень волнуемся за него.

- В полицию поступила информация о том, что из детского дома в Соликамске самовольно ушел ребенок, проводятся мероприятия, направленные на установление его местонахождения, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

Если вы владеете информацией о местонахождении Алексея, просьба сообщить в полицию по номеру - 102 или +79526489090 - сестра Дарья.

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