«При прояснениях до -20». Синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни

В ближайшие дни снегопадов в Прикамье не ожидается. Фото: архив "КП"

В Пермском крае в ближайшие дни характер погоды сильно не изменится. Синоптики сообщают, что сегодня возможна ночь с морозами до -20 градусов.

По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 14 декабря ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -15,-10°, при прояснениях до -20°, днем -13,-8°.

15 декабря облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер западный 5-7 м/с. Температура воздуха ночью -15,-12°, днем -10,-8°.

16 декабря переменная облачность, небольшой снег. Ветер западный 3-6м/с. Температура воздуха ночью -12,-10°, днем -8,-6°.