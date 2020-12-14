В Роспотребнадзоре рассказали, в каких территориях Пермского края меньше всего заболевших коронавирусом за сутки

Всего в Пермском крае 24703 заболевших коронавирусом. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Пермском крае по последним данным коронавирус выявлен в 25 территориях. Роспотребнадзор сообщает о 318 случаях.

Больше всего жителей с COVID-19 выявлено в Перми – 168 заболевших. На втором месте по заболеваемости – Березники, где обнаружено 32 инфицированных. Третье место занимает Чернушинский городской округ, в котором заболело 19 человек.

Меньшее число заболевших ковидом выявили в Осинском городском округе и Кочевском муниципальном округе, там по одному случаю.

В Пермском муниципальном районе коронавирусная инфекция подтвердилась у 15 жителей, в Соликамском городском округе – у 13. В Кунгуре выявлено 9 человек с ковидом. В Чусовском городском округе зафиксировано 8 больных коронавирусной инфекцией, в Ординском муниципальном районе – 6.

В Добрянском и Чайковском городских округах, а также в Куединском муниципальном районе COVID-19 диагностирован у 5 жителей (в каждой территории). В двух муниципалитетах обнаружено по 4 жителя с ковидом. Это Кудымкар и Гайнинский муниципальный округ.

В Кизеле, Горнозаводском и Октябрьском городских округах, как и в Кунгурском муниципальном районе по 3 человека с COVID-19.

В Губахе, ЗАТО «Звездный», Суксунском городском округе, Еловском муниципальном районе, Кудымкарском и Юрлинском муниципальных округах обнаружено по двое заболевших.

Всего в Пермском крае 24703 заболевших. Случаи заражения коронавирусом есть во всех территориях Прикамья.