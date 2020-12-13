«Нам не нужны горячие источники». Пермяки искупались в резиновом бассейне в центре города

Фото: скриншот видео perm__news/instagram

В социальных сетях появилось видео, на котором молодой пермяк, раздевшись до трусов, прыгает в резиновый бассейн с теплой водой. Действие происходит в самом центре Перми, на эспланаде.

«- 20 говорите, да, сделайте побольше, нам не нужны горячие источники», - кричит прыгнувший в бассейн пермяк.

Неизвестно, в какой именно день было снято видео, однако декабрь в этом году в Перми не такой суровый. В вечернее время столбик термометра не опускался ниже отметки в -12 градусов Цельсия. Пермяки неоднозначно отреагировали на поступок молодого человека и девушки. Одни называли это ребячеством, а других, напротив, ролик позабавил.

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