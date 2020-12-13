«То же самое на перевале Дятлова было». Пермяки наблюдали необычные объекты в небе над городом

Фото: скриншот видео паблика "Подслушано Пермь"/ВКонтакте

В воскресенье, 13 декабря, в социальных сетях появился видеоролик, на котором запечатлены два объекта, появляющихся в темно-синем вечернем небе над городом. Видео длится чуть больше минуты, автор ролика с еще одним очевидцем комментируют происходящее, недоумевая, что происходит.

«Пролетают с определенной периодичностью. Все? Налетались? Нет, снова летят, с разных сторон по одной и той же траектории. Фонари ведь не могут так светить?», - комментировал происходящее автор видео.

Пермяки с юмором отнеслись к опубликованному ролику. В социальных сетях жители города оставляли забавные комментарии и объяснили, что загадочные объекты в небе не что иное, как свет от прожекторов.

«Еще пришельцев нам не хватало».

«То же самое, что на перевал Дятлова было».

«Это световая проекция на облаках в нижних слоях атмосферы. От прожекторов, установленных на одном из автосалонов».

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