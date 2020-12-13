В Перми на пожаре погибла женщина

- Фото: Ярослав БОГДАНОВСКИЙ

Вечером в воскресенье, 13 декабря, в двухэтажном деревянном доме на улице Соликамской произошел серьезный пожар.

В пресс-службе главного управления МЧС по Пермскому краю рассказали, что сообщение о пожаре поступило в 17.41. Когда пожарные приехали на место происшествия, дом был полностью охвачен огнем.

- В доме было обнаружено тело женщины без признаков жизни. Пожар локализован, угроза распространения огня на соседние здания отсутствует. На пожар реагировали 18 человек и 5 единиц техники. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются, - сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.