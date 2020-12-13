За сутки коронавирус выявили в 25 территориях Пермского края

- Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки коронавирусом заболели 318 человек в 25 территориях Пермского края.

Больше всего заболевших -168 - выявлено в Перми. На втором месте по заболеваемости Березники, где обнаружено 32 инфицированных. Третье место занимает Чернушинский городской округ, в котором заболело 19 человек.

В Пермском муниципальном районе коронавирусная инфекция подтвердилась у 15 жителей, в Соликамском городском округе – у 13. В Кунгуре выявлено 9 человек с ковидом. В Чусовском городском округе зафиксировано 8 больных коронавирусной инфекцией, в Ординском муниципальном районе – 6. В Добрянском и Чайковском городских округах и в Куединском муниципальном районе COVID-19 диагностирован у 5 жителей (в каждой территории). В Кудымкаре и Гайнинский муниципальный округ - по 4 заболевших.

В Кизеле, Горнозаводском и Октябрьском городских округах, как и в Кунгурском муниципальном районе выявлено по 3 человека с COVID-19. Помимо этого, в Губахе, ЗАТО «Звездный», Суксунском городском округе, Еловском муниципальном районе, Кудымкарском и Юрлинском муниципальных округах обнаружено по двое заболевших. По одному инфицированному выявлено в Осинском городском округе и Кочевском муниципальном округе.

Также за минувшие суки от коронавируса скончались 17 человек. С начала эпидемии коронавируса и на 13 декабря в Пермском выявлено 24 703 заболевших. Случаи заражения коронавирусом есть во всех территориях Прикамья.