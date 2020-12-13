«От судьбы не уйдешь». Пермяки познакомились на поисках пропавших людей и поженились спустя год

Евгений и Екатерина Тюлькины. Фото со страницы Екатерины Тюлькиной/VK

Жизнь не раз доказала, что свою вторую половинку можно встретить в самом неожиданном месте. Так получилось и у пермяков Евгения и Екатерины Тюлькиных, которые познакомились и полюбили друг друга во время поисков пропавших людей.

- В поисковом отряде «Регион59» я состою уже два года, - рассказывает Екатерина. - А Женя вступил в наш отряд год назад. Мы познакомились, стали друзьями. Он мне во всем помогал, поддерживал, я всегда знала, что могу на него положиться. А потом у нас закрутился роман. В мой день рождения 3 декабря он спросил: «Как будем отмечать?». Я сказала, что обычно, как все дни рождения, и тут он говорит: «А давай распишемся и будем сразу два события в один день отмечать!». Конечно, я согласилась, но свадьбу получилось сыграть немного позже.

В честь радостного события волонтеры поискового отряда «Регион59» опубликовали в своей группе пост с поздравлениями и рассказали о своих коллегах.

«Как говорится, от судьбы не уйдешь. Катя очень хорошая, отзывчивая и добрая девушка. Женя мужественный, честный и справедливый. Эти ребята всегда готовы прийти на помощь. Катя и Женя всегда вместе выезжают в любой уголок Пермского края, будь то город или лесной массив. Для них не страшен ни дождь, ни снег, ни град, ни туман. Это люди с огромнейшей душой, добрым и чутким сердцем. Поздравляем вас с бракосочетанием, желаем бесконечной любви, семейного благополучия, понимания, оставайтесь всегда такими же жизнерадостными, великодушными, отзывчивыми и будьте всегда с нами», - поздравили молодоженов волонтеры поискового отряда «Регион59».

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