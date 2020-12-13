В Перми пассажирский автобус врезался в столб

Фото: "Мой город Пермь"

Вечером в воскресенье, 13 декабря, в Свердловском районе Перми на остановке «ЖК Авиатор» пассажирский автобус врезался в столб.

По информации сайта «Мой город Пермь», в момент столкновения пассажиров в автобусе не было, в нем находился только водитель, которого госпитализировали. Причины произошедшего выясняются, на месте работают сотрудники спецслужб.

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