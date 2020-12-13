В Пермь поставили вторую партию вакцины от COVID-19

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В воскресенье, 13 декабря, в Пермь привезли вторую партию вакцины от коронавируса «Гам-Ковид-Вак».

В пресс-службе правительства Пермского края сообщили, что лекарство доставили самолетом в специальных термоконтейнерах в количестве 2,6 тысяч доз.

- Она предназначена для вакцинациии и ревакцинации от новой коронавирусной инфекции 1,3 тыс. медицинских работников «красных» зон стационаров Прикамья, - сообщили в пресс-службе правительства.

Как рассказал главврач Центра по борьбе со СПИД Евгений Сармометов, с 7 по 13 декабря в медучреждении сделаны прививки 355 сотрудникам, работающим в ковидных отделениях Пермской краевой клинической больницы, ГКБ им. Тверье, клинического кардиодиспансера, Краснокамской городской больницы, ГКБ № 4, Пермской станции скорой помощи, а также медикам Осы, Нытвы, Чусового и т.д. На очереди – врачи и средний медперсонал других подобных клиник и отделений Перми, Частых, Березовки, Очера, Сивы, Кунгура и др. Таким образом, прививки будут сделаны 2,6 тыс. сотрудникам «красных» зон.

Напомним, ранее эпидемиолог, заведующая кафедрой эпидемиологии ПГМУ, доктор медицинских наук Ирина Фельдблю ответила на самые актуальные вопросы о вакцинации от коронавируса.

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