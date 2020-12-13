В ДТП с грузовиком в Пермском крае погибла 36-летняя женщина

Фото: Арсений Трофимов

В пятницу, 11 декабря, в Пермском крае произошло ДТП, в котором погибла 36-летняя женщина.

- Авария произошла около 13.30 на трассе Кунгур — Соликамск. По предварительной информации, 46-летний водитель МАЗ с полуприцепом выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Hyundai, которым управляла 36-летняя женщина. В результате столкновения водитель легкового автомобиля погибла на месте. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УГИБДД по Пермскому краю.

Близкие погибшей женщины рассказали, что в этот день она ехала на работу, а дома ее ждали двое маленьких детей.