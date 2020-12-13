В Пермском крае выявили 318 новых случаев заражения коронавирусом

В больницах находятся 1 957 пациентов Фото: Александр ГЛУЗ

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае выявили 318 новых случаев заражения COVID-19: 113 человек проходят лечение в больницах, 205 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

- Из новых инфицированных 127 мужчин, 186 женщин и 5 детей (3 мальчика и 2 девочки). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 83 человека, 150 человек в возрасте 45-65, 80 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определен, - сообщили в Роспотребнадзоре.

Также за минувшие суки от коронавируса скончались 17 человек. В больницах находятся 1 957 пациентов. Таким образом число заболевших COVID-19 с начала пандемии и на 13 декабря составило 24 703.