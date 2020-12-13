Пермские ансамбли стали лауреатами Всероссийского хорового фестиваля

Фото: МАУК «ПермьКонцерт»,

Подведены итоги VI Всероссийского хорового фестиваля, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В отборочных этапах приняли участие 1062 народных коллектива из 72 субъектов страны. В связи с ограничительными мерами из-за пандемии коронавируса, часть мероприятий Фестиваля проводилась в дистанционном формате. Пермский ансамбль «Ярмарка», исполнив в финале хороводную песню Алтайского края «Как у наших воротов», взял высшую награду и стал лауреатом I степени, фольклорный ансамбль «Воскресение» также стал лауреатом фестиваля.

8 декабря на торжественном гала-концерте с церемонией оглашения победителей ансамбль «Ярмарка» в прямом эфире исполнил коми-пермяцкую народную песню «Муна ме муна».

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