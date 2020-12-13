«Понимаю, что вопросов будет много». Министр образования Прикамья проведет прямой эфир, на котором ответит на вопросы о дистанционном обучении

Министр образования Пермского края Раиса Кассина. Фото: instagram министра

Накануне на заседании оперштаба было принято решение перевести школьников 9 и 11 классов Перми, Кунгура, Березников, Соликамска и Чайковского на традиционное очное обучение с 14 декабря. Ученики с пятого по восьмой классы, школьники десятых классов и студенты продолжат находиться на удаленном обучении.

Министр образования Пермского края Раиса Кассина сообщила, что решение о продлении дистанционного обучения далось нелегко и наверняка вызовет много вопросов у родителей.

- Дистант никогда не заменит традиционное очное образование. Но в сложившейся ситуации необходимо было учитывать множество факторов, речь идет о здоровье окружающих. Понимаю, что вопросов будет много, предлагаю встретиться в прямом эфире 14 декабря, проведем родительское собрание в 18.00.

Свои вопросы жители Пермского края могут оставлять под постом министра в instagram, на самые популярные и волнующие Раиса Кассина ответит в прямом эфире.

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