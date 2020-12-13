Синоптики рассказали, когда в Прикамье начнутся снегопады

Бесснежная зима связана с блокирующим антициклоном Фото: Василий Вахрин

По прогнозам инженера ГИС-Центра ПГНИУ Андрея Шихова, первые снегопады придут в Пермский край в середине декабря. Синоптик объясняет, что бесснежная зима связана с блокирующим антициклоном.

- С вероятностью 90% он разрушится 16 декабря, - говорит Шихов. - И к вечеру Пермский край впервые с начала декабря окажется под влиянием ложбины пониженного давления. При этом ожидается небольшой, а местами умеренный снег, температура воздуха повысится до -5…-10°. Таким образом, продолжительность периода без существенных осадков в Перми составит около 20 суток, поскольку последний снегопад наблюдался 26 ноября. Для начала зимы подобный по продолжительности сухой период является редким, но не уникальным событием. Последний раз подобное отмечалось в декабре 2012, когда под влиянием антициклона «Томас» существенных осадков (1 мм/сут) не было 22 дня – с 4 по 25 декабря. Однако как до этого периода, так и после него отмечались сильные снегопады, и месячная сумма осадков в декабре 2012 оказалась лишь немногим меньше норм.

По прогнозам специалиста, декабрь 2020 года может стать одним из самых сухих в истории наблюдений. Пока таковым считается декабрь 1966 года, когда за месяц выпало всего 4 мм осадков (10% от нормы).