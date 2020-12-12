Еще одна победа "Пармы". Пермские баскетболисты в гостях обыграли белорусский клуб "Цмоки-Минск"

Самый результативный игрок - Глеб Шейко. Фото: БК "Парма"

В Минске состоялся баскетбольный матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором белорусский клуб «Цмоки-Минск» встречался с пермской «Пармой». Наши баскетболисты вели в первых двух четвертях матча (22:14, 15:14). Но в третьей четверти уступили (17:21).

Зато финальная часть матча была отмечена просто блестящей игрой Глеба Шейко, который реализовал три 3-очковых броска подряд. Всего же за игру он набрал 14 очков, став самым результативным игроком «Пармы». На счету Глеба – четыре из пяти трехочковых бросков, совершенных "Пармой" в течение матча, один подбор, 13 баллов эффективности.

Итоговый счет матча 78:65.

Следующий матч «ПАРМА» проведет дома против «Астаны», он пройдет 17 декабря в УДС «Молот».