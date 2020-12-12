Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели трех людей при пожаре в Пермском крае

При пожаре погибли три человека Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

Следователи Следственного управления по Пермскому краю СКР возбудили уголовное дело по признакам преступления «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Напомним, вчера в Кудымкарском городском округе произошел пожар в частном жилом доме. Деревянное здание со всеми постройками быстро сгорело.

Пожарные вытащили из него двух человек, но оба скончались в машине скорой помощи. Тело еще одного человека было обнаружено пожарными во время разбора горящих конструкций.

Как выяснилось позже, погибли при пожаре 62-летняя хозяйка дома и двое ее знакомых мужчин - 46-летний и 66-летний.

- Их тела сильно обгорели,- рассказал очевидец.

В Кудымкар выехала следственная бригада Следственного управления по Пермскому краю СКР. Обстоятельства и причину возгорания еще выясняются.

- Следователи провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей, назначили необходимые судебные экспертизы,- рассказали в пресс-службе СУ СКР. - Продолжаются следственные действия по сбору доказательств.