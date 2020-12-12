Цены на аренду квартир в Перми вырастут примерно на 7 процентов

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Эксперты аналитического центра ЦИАН отмечают, что цены на аренду жилья в крупных городах начали расти и в 2021 году могут увеличиться на шесть-семь процентов по сравнению с настоящим временем. Такие данные приводит ТАСС.

При этом агентство отмечает, что по данным «Авито Недвижимости» в ноябре 2020 года по сравнению с ноябрем 2019 года стоимость аренды в Перми уже выросла на 7,7 процента. В то же время интерес к аренде жилья снизился у пермяков на полтора процента.

Сейчас, по данным ЦИАН, если в среднем в Москве съем однокомнатной квартиры составляет 38,7 тысячи рублей в месяц, в Санкт-Петербурге - 25 тысяч рублей, то в Перми арендовать «однушку» в среднем можно за14,3 тысячи рублей. Это дешевле, чем в соседнем Екатеринбурге (17,9 тысячи рублей), но дороже, чем в Челябинске (10,5 тысячи рублей).