"Опять антирекорд". За двое суток в Пермском крае новые случаи коронавируса обнаружены в 37 районах

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По результатам исследований Роспотребнадзора, на 12 декабря в Пермском крае зафиксировано 314 новых случаев заражения коронавирусом. За двое минувших суток их 629. Новые заболевшие обнаружены в 37 территориях региона.

Из 629 инфицированных COVID-19 больше всего выявлено в Перми – 329 заболевших. Оставшиеся 300 распределились следующим образом: в Чайковском городском округе - 38 инфицированных, в Соликамском округе - 29, 28 жителей с COVID-19 за два дня выявлено в Чернушинском городском округе, 24 – в Чусовском, 22 – в Березниках.

Также большое количество вновь выявленных больных в Осинском городском округе - 17, в Добрянском - 15, в Пермском районе – 14.В Лысьве -10, Нытве - 9.

По 8 больных коронавирусной инфекцией зафиксировано в Куединском и Кунгурском муниципальных районах, по 7 – в Губахе, Горнозаводском городском округе и Еловском муниципальном районе.

Всего в Пермском крае выявлено 24385 заболевших. Случаи заражения коронавирусом есть во всех территориях Прикамья.