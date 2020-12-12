На новогодние каникулы можно улететь из Перми в Сочи

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Слетать на каникулы или в отпуск в Сочи, чтобы покататься там на горных лыжах стало проще. Прямые рейсы из Перми предлагают четыре авиакомпании

Авиакомпания «Россия» организует полеты по вторникам и пятницам.

С 1 декабря прямые перелеты из Перми в Сочи три раза в неделю – понедельник, среда, пятница - запустила авиакомпания Nordwind Airlines. При этом, чтобы привлечь туристов, до 15 апреля каждый пассажир может бесплатно провезти один комплект лыжного или сноубордического оборудования общим весом до 20 килограммов.

С 12 декабря четыре раза в неделю в Сочи летают самолеты «Победы».

А с 27 декабря по 9 января несколько полетов из Перми в Сочи организует авиакомпания Azur Air. Причем, один из рейсов приходится на 31 декабря. Вылетев из Перми в 17.15, в Сочи самолет прибудет в 18.40 – по черноморскому времени. Как раз можно успеть добраться до нужного места и встретить Новый год.