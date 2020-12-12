Фото: Минкульт Пермского края

В следующие выходные, 19 и 20 декабря, в Перми состоится фестиваль «Просвет» (6+). Во время фестиваля лучшие российские художники в области аудиовизуального искусства создадут масштабные мультимедийные шоу и световые инсталляции в пяти городских локациях.

На фасаде Пермского театра оперы и балета по вечерам пройдут мультимедийные шоу, посвященные природе, Вселенной, истории и миру будущего. На разных площадках «Завода Шпагина» развернутся инсталляции, в большинстве из которых зрители сами станут участниками действий. Интерактивным станет самый большой объект в городе – телебашня в районе улицы Макаренко. На Цирке разместится огромный космический младенец, а в Планетарии пройдет полнокупольное шоу о реальности и ее симуляции.

Как сообщили организаторы, вход на все события будет бесплатный, на ряд мероприятий необходима предварительная регистрация, о которой отдельно объявят в соцсетях фестиваля.