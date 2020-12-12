В Перми во время движения загорелся пассажирский автобус

. Фото: Василий Вахрин

Вечером в пятницу, 11 декабря в Мотовилихинском районе Перми во время движения загорелся пассажирский автобус маршрута №33. В этот момент он ехал по улице Грибоедова. Пассажиров в автобусе уже не было – он ехал в парк, поэтому пострадавших при пожаре не оказалось. Огонь потушил сам водитель. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность в моторном отсеке автобуса.

Ранее мы писали о пожаре в Кудымкарском округе, который унес жизни троих человек. Пожарные вытащили из горящего частного дома двух человек. Но оба получили серьезные ожоги и отравление угарным газом. До больницы довезти их не успели - они скончались в машине скорой помощи. Во время разбора горящих конструкций был обнаружен без признаков жизни еще один человек.На месте работают следователи.