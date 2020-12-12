"Вновь 314". В Пермском крае выросло количество заболевших коронавирусом

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Данные о коронавирусе в Пермском крае на 12 декабря: как сообщили в Роспотребнадзоре, общее число инфицированных достигло 24385 человек. За минувшие сутки было выявлено 314 новых случаев заражения COVID-19: 103 человека проходят лечение в больницах, 211 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Из 314 новых инфицированных – 115 мужчин, 193 женщины и 6 детей (4 мальчика и 2 девочки). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 62 человека, 136 человек в возрасте 45-65, 110 человек старше 65 лет.

В настоящий момент в лечебные учреждения края госпитализированы 2007 человек, 99 из них в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ. Выздоровели 133 за сутки человека, всего выздоровевших 18542.

Всего в России за сутки 28 137 новых случаев ковида. 560 летальных исходов, полностью выздоровело 26 118 человек.