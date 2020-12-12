Самая длинная в России ледовая переправа открыта в Пермском крае

. Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

В Оханском городском округе открылась ледовая переправа через реку Кама. Ледовая дорога соединяет поселок Юго-Камский и город Оханск.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю, это самая длинная в России ледовая переправа – ее длина 2 километра 304 метра.

- Толщина льда на переправе около 50 сантиметров, теперь переезжать с одного берега Камы на другой можно машинам грузоподъемностью до 5 тонн,- сообщают в Государственной инспекции по маломерным судам Пермского края.

Инспекторы ГИМС напоминают водителям, что выезжать на лед нужно медленно, без толчков и торможений, со скоростью не более 10 км/час. Перед выездом на лед необходимо отключить блокировку дверей, отстегнуть ремни безопасности. На ледовой переправе запрещено останавливаться, делать рывки, развороты и обгонять другие автомобили.