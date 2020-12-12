Количество смертей в Перми увеличилось на четверть

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ЗАГС Пермского края подвел итоги рождаемости и смертности за январь-ноябрь 2020 года.

Всего за 11 месяцев этого года в Перми родилось 11286 малышей. В прошлом году новорожденных было больше – 11920. Всего в Пермском крае в 2020 году появилось на свет 23530 детей. Рождаемость по краю сократилась более чем на тысячу малышей. Количество новорожденных сократилось практически во всех районах. Больше, чем в прошлом году, рожать стали только в Сиве, Карагае, Кизеле, Кунгуре, Александровске, Чердыни.

Смертей в Пермском крае за 11 месяцев 2020 года было зарегистрировано 35 989. В прошлом году за это же время умерли 31628 человек, смертность выросла на 14 процентов.

В Перми количество смертей увеличилось на четверть. С января по ноябрь 2020 года в краевом центре умерли 15 024 человека. За 11 месяцев 2019 года - 12 081 человек. При этом в Мотовилихе количество умерших выросло в полтора раза: 2086 в прошлом году и 3087 – в этом.