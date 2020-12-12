В Перми открываются новогодние ярмарки и елочные базары

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пора запасаться продуктами, подарками и игрушками к Новому году. В Перми открываются новогодние ярмарки и базары. Все они будут расположены рядом с торговыми центрами.

Рассказываем, где и когда они будут работать

11 и 12 декабря:

- рядом с ТЦ «Айсберг Модерн» на улице Попова, 22 (Ленинский район)

- возле «Пятерочки» на улице Уинской, 10 (Мотовилихинский район)

17-19 декабря:

- рядом с ТЦ «Лента» на проспекте Парковом, 66 (Дзержинский район)

24-26 декабря:

- возле супермаркета «Семья» на улице Борчанинова, 13 (Ленинский район)

- рядом с «Гознаком» на шоссе Космонавтов, 114 (Индустриальный район)

28-30 декабря:

- рядом с ТЦ «Айсберг Модерн» на улице Попова, 22 (Ленинский район)

- рядом с ДК Гагарина на улице Мира, 39 (Индустриальный район)

Режим работы всех ярмарок и новогодних базаров - с 10.00 до 20.00.