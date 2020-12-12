В Перми открываются новогодние ярмарки и елочные базары

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Фото: Михаил ФРОЛОВ
Пора запасаться продуктами, подарками и игрушками к Новому году. В Перми открываются новогодние ярмарки и базары. Все они будут расположены рядом с торговыми центрами.
Рассказываем, где и когда они будут работать
11 и 12 декабря:
- рядом с ТЦ «Айсберг Модерн» на улице Попова, 22 (Ленинский район)
- возле «Пятерочки» на улице Уинской, 10 (Мотовилихинский район)
17-19 декабря:
- рядом с ТЦ «Лента» на проспекте Парковом, 66 (Дзержинский район)
24-26 декабря:
- возле супермаркета «Семья» на улице Борчанинова, 13 (Ленинский район)
- рядом с «Гознаком» на шоссе Космонавтов, 114 (Индустриальный район)
28-30 декабря:
- рядом с ТЦ «Айсберг Модерн» на улице Попова, 22 (Ленинский район)
- рядом с ДК Гагарина на улице Мира, 39 (Индустриальный район)
Режим работы всех ярмарок и новогодних базаров - с 10.00 до 20.00.