Антикоронавирусный проект «Азота» поддержали врачи

Фото предоставлено «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Проект филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» - «Ладошки здоровья» поддержала «Краевая больница им. Вагнера».

Уникальный назидательно-профилактический проект «Ладошки здоровья» стартовал в эфире корпоративного ТВ в октябре текущего года. В его основе – личные истории сотрудников предприятия, которым пришлось столкнуться с инфекцией - COVID-19. Заключительной серией проекта стало интервью врача-инфекциониста «Краевой больницы им.Вагнера Е.А.» Татьяны Танкеевой:

- «Ладошки здоровья» - удивительный проект. Меня поразило то, насколько сотрудники филиала «Азот» открыты. Как они искренне и правдиво рассказывают свои, казалось бы, такие личные истории. Мы все сейчас живем в особенное время, когда необходимо объединиться, всем вместе бороться с этим непростым вирусом. Проект нужный, важный и главное – актуальный для каждого из нас.

Фото предоставлено «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Интервью врача Татьяны Танкеевой в рамках проекта «Ладошки здоровья» только за первый день эфира набрало в сети Интернет более 50 тысяч просмотров. Всего в проект вошло 7 серий, в каждой герои рассказывают о том, как им удалось преодолеть вирус.

Екатерина Вознесенская, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по связям с общественностью:

- Идея создания этого проекта возникла, когда к нам в пресс-службу обратился один из сотрудников нашего предприятия. Находясь в больнице всей семьей, с диагнозом COVID-19, его дети нарисовали картинку с протянутыми к солнцу детскими ладошками. Именно этот рисунок и стал логотипом проекта с названием «Ладошки здоровья». Мы благодарны всем азотчикам, которые откликнулись и согласились на участие в проекте, а также хотим сказать отдельное спасибо врачам – за поддержку и верность профессии.

Тизер проекта «Ладошки здоровья»:

https://vk.com/videos-99792145?z=video-99792145_456239553%2Fclub99792145%2Fpl_-99792145_-2

https://youtu.be/_AqtSP5nuZY

https://drive.google.com/file/d/11egVNMejMSh2iYw7bmCNLeBT4-hrxhF_/view

Интервью врача-инфекциониста «Краевой больницы им.Вагнера Е.А.» Татьяны Танкеевой:

https://vk.com/azottv?z=video-99792145_456239564%2Fvideos-99792145%2Fpl_-99792145_-2

https://youtu.be/3LP_awANI1k